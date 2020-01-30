Украина не станет бойкотировать ПАСЕ в ответ на восстановление России в организации

Украина не будет приостанавливать своё участие в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за восстановления в правах российской делегации и будет «отстаивать правду» оставаясь в организации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа», продюсер фильма «Крым: грязный секрет России» Елизавета Ясько.

«Конечно, надо бороться, конечно, мы уважаем эту организацию (ПАСЕ) и нужно использовать те инструменты (в борьбе с Россией), которые здесь есть. Это и международное право, это разные доклады и разные переговоры», – заявила Ясько.

Напомним, сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы отклонила антироссийские поправки и подтвердила в полном объёме полномочия Российской Федерации.

За восстановление полномочий проголосовали 96 членов ПАСЕ, воздержались 7, против – 44.

В поправках к решению, на которых настаивал антироссийский «британско-польско-прибалтийский блок» во главе с Украиной, говорилось, кроме прочего, о том, что в российскую делегацию входят депутаты, избравшиеся по крымским округам, а также депутаты, голосовавшие за «аннексию Крыма».

Однако все они были отклонены без рассмотрения.

Как сообщал «Новый День», ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России. 26 июня 2019 года ПАСЕ проголосовала за возвращение российской делегации в организацию.

Российских депутатов в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.01.20

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