Киев вернулся в ПАСЕ

Верховная рада Украины проголосовала за возобновление работы украинской делегации в ПАСЕ. «За» такое решение проголосовали 348 депутатов, обеспечив решению большинство.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа украинской делегации в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 является необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, сообщают РИА «Новости».

Ранее делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в сессии из-за возвращения России. Российских депутатов в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. 26 июня 2019 года ПАСЕ в полном объеме восстановила полномочия российской делегации.

Киев, служба информации

Киев. Другие новости 16.01.20

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