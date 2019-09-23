Голландия спрятала крымское золото

В Голландии засекретили место нахождения коллекции скифского золота, собранной из экспонатов четырех крымских музеев.

Как уже сообщал «Новый День», вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, и принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале текущего месяца крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Доказательства были представлены по каждому предмету коллекции, вывезенной в Голландию.

Между тем, в Голландии отказываются сообщать, где хранится коллекция.

«Мы не разглашаем стоимость услуг по хранению, а также местоположение артефактов», – цитирует «Газета» официального представителя музея Алларда в Амстердаме Яшу Ланге.

В музее заверили, что после завершения выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в 2014 году ни коллекция в целом, ни артефакты по отдельности нигде не демонстрировались.

Москва, Игорь Юров

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