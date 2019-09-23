Глава Эрмитажа о крымском золоте: «Чем дольше затягивается возвращение, тем лучше»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский считает, что не следует торопиться с решением о возвращении скифского золота из Нидерландов в крымские музеи из-за «очень сильной» политизации этого вопроса. «Чем дольше затягивается процесс, тем лучше, чем меньше журналисты об этом будут говорить, тем будет лучше, мы имеем сложную ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости Крым».

Пиотровский напомнил, что коллекция скифского золота вывозилась на выставку в Амстердам по соглашению с крымскими музеями, а не с государственным музейным фондом Украины. Поэтому экспонаты должны вернуться в музеи Крыма, указал он. «Это та дилемма, которую сейчас не решить. Не надо торопиться с решением, потому что сейчас все это очень сильно политизировано», – пояснил глава «Эрмитажа». Впрочем, отметил он, «справедливость и право – вещи совершенно разные». «Надо подождать», – добавил Пиотровский.

Как сообщал «Новый День», коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, состоящая из 2 тысяч артефактов, в начале 2014 года отправилась для экспонирования в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме. На тот момент еще Крым не был российским. После проведения референдума в Крыму музей Алларда Пирсона решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Первое решение окружного суда Амстердама было вынесено в пользу возвращения коллекции Киеву. Крымские музеи подали апелляцию на этот вердикт. Решение по апелляции суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, и принятие решения отложили на 6-9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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