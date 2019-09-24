Трамп выдвинул новое условие для военной помощи Украине

США больше не намерены в одиночку поддерживать Украину. Приостановление военной помощи Киеву продолжится, пока Европа не подключится к финансированию «Незалежной» в сопоставимых суммах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом президент Трамп заявил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Я приостановлю (выделение финансовых средств), пока Европа и другие страны не внесут свой вклад в помощь Украине... Мы вкладываем большую часть денег, и я спрашиваю, почему так происходит», – выразил негодование американский президент.

Между тем, в Германии подавляющее число политиков крайне скпетически относятся к финансированию «гражданской войны на Украине». Берлин поддерживает деньгами исключительно гуманитарные программы в Донбассе.

Во Франции также не горят желанием «подливать масло в огонь конфликта».

Таким образом, по мнению экспертов, новое условие Трампа фактически ставит крест на продолжении финансовой помощи для военных нужд Украины.

Напомним, накануне президент США поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине.

Рречь идет о сумме около 400 млн долларов.

Своё решение Трамп объяснил «высоким уровнем коррупции» в «Незалежной»..

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.09.19

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