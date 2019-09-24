Трамп заблокировал военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации.

Издание сообщает, что речь идет о сумме около 400 млн долларов. Собеседники газеты утверждают, что Трамп не уверен в необходимости выделения средств, в том числе из-за «большого количества коррупции на Украине». Распоряжение американского лидера якобы было направлено в Госдеп и Пентагон еще в середине июля – за неделю до телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время отмечается, что средства были разморожены из-за приближения окончания финансового года 30 сентября и опасений администрации, что если деньги не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение закона.

В начале сентября американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявили, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа. «Если он (Трамп) все-таки решит не тратить эти деньги, то, я уверен, обе стороны в Конгрессе выступят против этого решения и предоставят деньги», – заявил конгрессмен-республиканец Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с представителем демократов Крисом Мерфи.

Как писал «новый День», в конце августа Дональд Трамп приостановил выделение денег Украине после вскрывшихся фактов массового воровства и перепродажи ранее поставленных американских вооружений украинской армии.

Между тем, в комиссии по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США заявили, что в курсе решения о пересмотре военной помощи Украине. Представитель ведомства Эван Холландер отметил, что в комиссии серьезно обеспокоены заморозкой финансирования для Киева и в срочном порядке пытаются выяснить у администрации Трампа причину этого.

Согласно данным Минобороны США, с 2014 года США выделили Украине на укрепление обороноспособности и улучшение сотрудничества с НАТО почти 1,5 млрд долларов. Вашингтон делал ставку на поставку Киеву старых вооружений.

Вашингтон, Иван Гридин

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