Конгресс США решил выделить военную помощь Украине в обход Трампа

Американские конгрессмены от обеих крупнейших партий США заявляют, что в любом случае добьются выделения Киеву $250 миллионов на закупку оружия в рамках военной помощи Украине, несмотря на противодействие Дональда Трампа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил конгрессмен-республиканец Рон Джонсон на совместной пресс-конференции с представителем демократов Крисом Мерфи.

«Если он (Трамп) все-таки решит не тратить эти деньги, то, я уверен, обе стороны в Конгрессе выступят против этого решения и предоставят деньги», – не смоневается Джонсон.

Напомним, президент США Дональд Трамп приостановил выделение денег Украине после вскрывшихся фактов массового воровства и перепродажи ранее поставленных американских вооружений украинской армии.

Между тем, в комиссии по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США заявили, что в курсе решения о пересмотре военной помощи Украине. Представитель ведомства Эван Холландер отметил, что в комиссии серьезно обеспокоены заморозкой финансирования для Киева и в срочном порядке пытаются выяснить у администрации Трампа причину этого.

Согласно данным Минобороны США, с 2014 года США выделили Украине на укрепление обороноспособности и улучшение сотрудничества с НАТО почти 1,5 млрд долларов. Вашингтон делал ставку на поставку Киеву старых вооружений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.19

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