Трамп засомневался в необходимости военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп велел пересмотреть военную помощь Украине, которая в этом году должна была составить 250 млн долларов. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме. Средства, о выделении которых Киеву Пентагон сообщил еще в июне, предполагалось направить на снайперские винтовки, гранатометы, радары, приборы ночного видения, оборудование для связи, а также на обучение украинских военнослужащих.

Как отмечает газета, Трамп хочет убедиться в том, что средства используются наилучшим образом в интересах США.

Ревизию военной помощи Украине будут проводить в числе прочих министр обороны США Марк Эспер и помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

Politico подчеркивает, что деньги, которые должны быть направлены Киеву, заморожены.

В комиссии по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США заявили, что в курсе решения о пересмотре военной помощи Украине. Представитель комиссии Эван Холландер отметил, что в комиссии серьезно обеспокоены заморозкой финансирования для Киева и в срочном порядке пытаются выяснить у администрации Трампа причину этого.

Согласно данным Минобороны США, с 2014 года США выделили Украине на укрепление обороноспособности и улучшение сотрудничества с НАТО почти 1,5 млрд долларов. Вашингтон делал ставку на поставку Киеву старых вооружений.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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