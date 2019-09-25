российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 25 сентября 2019, 14:11 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

Набережную Коктебеля закрыли на карантин из-за бешеной лисы

Власти объявили карантин по бешенству на части территории Коктебеля после обнаружения трупа лисы. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, карантин установлен на месте, где нашли труп лисы, – у дома №35 по улице Блока. Ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока не истекут «два месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения противоэпизоотических и профилактических мероприятий», говорится в указе. При этом еще несколько территорий – пересечение улиц Грина, Шершнева, Победы и набережную Коктебеля – признаны неблагополучными.

В период карантина на этих территориях введен запрет на торговлю домашними животными, вывоз за пределы карантинной территории кошек и собак, проведение выставок, а также занятия по дрессировке собак.

Ранее в сентябре волчица напала на трех человек в Симферопольском районе Крыма. Всех пострадавших госпитализировали. Агрессивного хищника убили, а его тело отправили на экспертизу. Анализы подтвердили подозрение: зверь болел бешенством.

С начала 2019 года в Крыму зафиксировано 16 случаев бешенства животных, 4 из них – у волков.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 25.09.19

Украина будет конфисковывать земли, купленные россиянами. / Железную дорогу на Крымском мосту задумали электрифицировать. / Крымчанам придется заплатить за страховку энергосистемы полуострова. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм,