В Крыму возбудили уголовное дело по факту вброса голосов во время выборов

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту фальсификации избирательного процесса.

Как уже сообщал «Новый День», все началось со скандала в пгт Октябрьское Красногвардейского района: на участке №815 зафиксирован вброс голосов. Процесс был снят на видео одним из наблюдателей. На место вызвали полицию.

Глава избирательной комиссии РК Михаил Малышев до последнего надеялся, что «обойдется»: признавая, что происходящее на видео «абсолютно очевидно», он настаивал, что нужно получить подтверждение официальных видеокамер, установленных на участке.

Сегодня стало известно, что уголовное дело все-таки возбуждено – по части 1 статьи 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Напомним, вброс был зафиксирован и в селе Красноармейское Раздольненского района. Еще один скандал разразился в Железнодорожном районе Симферополя: на временном участке для голосующих не по месту регистрации. И там, якобы, перепутали бюллетени: дали избирателям, не живущим в крымской столице бланки для голосования на выборах в городской совет Симферополя.

Чем закончилось разбирательство по этим двум участкам, пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.09.19

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