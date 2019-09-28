Помилованный Сенцов назвал деградантами до 80% россиян

Помилованный президентом РФ и вернувшийся на Украину в результате обмена заключёнными между Киевом и Москвой Олег Сенцов заявил о «деградации» российского общества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он рассказал в интервью немецкому изданию «Deutsche Welle».

Свой вывод Сенцов сделал во время пятилетнего заключения в России после осуждения за подготовку терактов в Крыму.

Помилованный террорист утверждает, что «полубомжи» россияне якобы мечтают вернуться в Советский Союз, «больны» имперским синдромом и радуются, когда «мочат украинцев».

«Имперские амбиции ими руководят, даже простыми людьми, в которых нет ничего, которые ведут образ (жизни) полубомжей, грубо говоря, но радуются Крыму, противостоянию с Америкой, каким-то ракетам, которых никак их жизнь не касается, никак не улучшается. Но они-то радуются, что «мы Америке утерли нос, мы Европу утерли, мы мочим украинцев на Донбассе – как хорошо, как здорово, какие мы молодцы».

Вот так они думают, и это ужасно, потому что самая главная проблема нынешней России – не то, что политическая система неправильная, экономика зашла в тупик, а то, что очень сильно деградировало общество. И не все конечно – проценты трудно вычислить, но, 70-80, намного больше половины... Очень сильная деградация произошла», – утверждает Сенцов.

Именно в этом, по его мнению, – «самое страшное», потому что даже уход Путина не решит проблему зашедшего в «моральный тупик» российского общества.

«И я не знаю, что мы будем с этим делать, потому что тупик развития общества, он очень страшный. Политическая система может смениться и за день, и за два. Я помню, как развалился Советский Союз за три дня, я помню, как пал Янукович за три месяца – путинский режим тоже рано или поздно падет, а сознание людей изменить будет очень трудно, очень долго. А оно, к сожалению, сейчас находится в таком состоянии, которое – моральный тупик», – рассуждает отпущенный террорист.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.09.19

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