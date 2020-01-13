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Понедельник, 13 января 2020, 17:04 мск

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Сенцов вывез сына из Крыма вопреки сопротивлению экс-супруги

Фото: скрин видео «Deutsche Welle»

Сын обвинённого в терроризме украинского «режиссёра» Олега Сенцова оказался на Украине.

Его из Крыма привезла мать Сенцова, которая также решила остаться в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке заявил сам «режиссёр».

Между тем, по словам Сенцова, бывшая супруга и мать его сына была активно против расставания со своим ребёнком.

«Я не очень люблю говорить о моей личной жизни, но недавно произошло важное событие для нашей семьи. Наконец мы соединились: в Киев переехала моя мама и сын. С ним оказалось труднее всего, потому что бывшая жена не хотела его отпускать. Она, кстати, этническая украинка, родилась на Ивано-Франковщине, но приняла аннексию Крыма.

Влад находился не только в печальных условиях, но и под давлением пропаганды и лжи. Но две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала. Несмотря на свою болячку, он хорошо адаптируется и сегодня пошел в обычную киевскую школу, в которой есть инклюзивное обучение», – написал помилованный Путиным экс-террорист.

Законно или нет вывезли подростка за пределы РФ, и давала ди разрешение на его переезд экс-супруга Сенцова – на данный момент неизвестно.

Симферополь, Иван Капустин

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