Киев намерен в два раза снизить «потребление российского контента» украинцами

Кабинет министров Украины разработал программу по снижению в два раза за пять лет потребления гражданами страны информационного и культурного контента, произведённого в России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ правительства опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

По задумке украинского кабмина, граждане «Незалежной» должны реже сталкиваться «с манипулятивными и фейковыми новостями, сообщениями и материалами страны-агрессора», для чего предлагается резко ограничить проникновение на Украину российского «манипулятивного контента».

«Отдельное внимание будет уделено работе с информационными атаками со стороны государства-агрессора с целью снижения их влияния на граждан Украины, в частности через принятие мер для уменьшения потребления контента государства-агрессора минимум вдвое», – говорится в опубликованном документе.

«Это позволит в своей совокупности уменьшить вред, наносимый гражданам Украины в результате распространения фейков, в частности уменьшить количество социальных конфликтов», – уверены разработчики программы из команды президента Зеленского.

Напомним, ранее Верховная Рада и экс-президент Порошенко ввели запрет пользование украинскими гражданами интернет-ресурсами и социальными сетями РФ.

Как сообщал «Новый День», депутаты Львского облсовета ввели запрет на использование в области «российского культурного контента» в радио- и телеэфире, а также в книгоиздательстве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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