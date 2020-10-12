Запреты не работают: российские книги господствуют на украинском рынке

Киевский режим с 2014 года предпринял ряд драконовских мер против российских издательств, однако украинская книга по-прежнему вчистую проигрывает на рынке «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом с тревогой заявил украинский писатель, ветеран АТО в Донбассе Валерий Ананьев.

«Объём российских продаваемых книг больше... потому что объем российской литературы, он больше. И она часто дешевле, потому что российский рынок книг намного мощнее украинского. Например, владелец издательства «Альпина Паблишер» – это российское издательство, которое сейчас пытается зайти на Украину в партнёрстве с «Yakaboo». Это самый богатый издатель в России, там в топ-5, кажется, как минимум в топ-10 самых богатых людей России.

То есть, российский книжный рынок намного мощнее украинского, и у них есть возможность демпинговать цены, поэтому украинская литература и русская литература на Украине находятся не на равных условиях, и как бы это странно ни звучало, то проигрывает именно украинская», – приводит «ПолитНавигатор» слова Ананьева.

Как сообщал «Новый День», только в в 2019 году из России на Украину был запрещён к ввозу миллион книг из-за их «антиукраинского содержания».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.10.20

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