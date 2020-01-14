Украина запретила ввоз миллиона книг из России за год

Миллион книг из России был запрещён к ввозу в «Незалежную» в 2019 году из-за их «антиукраинского содержания».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Госкомитете Украины по телевидению и радиовещанию.

«На основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, представлен 151 отказ в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора почти 1 млн. экземпляров изданий антиукраинского содержания», – говорится в сообщении.

Напомним, изданную в России литературу начали останавливать на украинской таможне уже в 2016 году. С тех пор принято множество дискриминационных законов и указов, запрещающих ввоз или строго ограничивающих содержание выпускаемой книжной продукции из России.

Целый ряд российских изданий попал в чёрные списки украинского Нацкомитета.

Как сообщал «Новый День», уже при Владимире Зеленском кабинет министров Украины разработал программу по снижению в два раза за пять лет потребления гражданами страны информационного и культурного контента, произведённого в России.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.20

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