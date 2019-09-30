Мы же говорили: должности главы Крыма и председателя правительства РК все-таки будут разделены

Должности главы Крыма и председателя правительства РК все-таки будут разделены. Глава республики Сергей Аксенов внес на рассмотрение Госсовета предложение назначить премьер-министром РК Юрия Гоцанюка.

О том, что в Крыму может измениться система исполнительной власти, «Новый День» сообщал еще в апреле. Тогда эксперты отмечали, что Крым, несмотря огромные финансовые вливания, за 5 прошедших лет не сумел совершить прорыва. По мнению специалистов, для решения поставленных на полуострове задач нужны профессионалы во всех смыслах.

Сергей Аксенов перспективу сложения полномочий председателя правительства РК долгое время не комментировал. И только после переизбрания главой Крыма на второй срок заявил, что не исключает такого варианта. И практически сразу же после этого назначил исполнять обязанности премьер-министра Юрия Гоцанюка.

Теперь Аксенов предлагает избавить своего бывшего зама от временного статуса, утвердив его в должности председателя правительства.

Госсовет рассмотрит этот вопрос 1 октября. Учитывая позицию спикера крымского парламента Владимира Константинова, можно предположить, что предложение главы Крыма будет поддержано.

Симферополь, Лиана Макоба

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