«Должен быть профессионал во всех смыслах»: в Москве обсуждают изменение структуры власти в Крыму

В Крыму может измениться система исполнительной власти: если сейчас глава республики Сергей Аксенов одновременно возглавляет и Совет министров, то в ближайшее время эти функции могут быть разделены. Вопрос обсуждается в Москве.

Известный российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что с введением раздельной системы исполнительной власти в Крыму даже припозднились.

«Такая схема – в логике общероссийской матрицы управления. , наверное, все-таки разные должны быть люди. У нас же есть председатель правительства, как конституционное лицо, второе лицо в государстве. Если что-то случится с президентом, именно премьер-министр исполняет его обязанности. Почему в региональной власти на уровне субъектов должно быть иначе?

В принципе, глава правительства – это сугубо хозяйственная должность. Это человек, который организует жизнь в регионе, экономическую в том числе, – пояснил эксперт РИА «Новый День», а губернатор (в данном случае – глава Крыма) реализует связь с федеральным центром и ведет какие-то политические вопросы регионального масштаба.

Что касается конкретно крымской истории… Все-таки, сегодня речь идет о масштабном проекте реконструкции Крыма общероссийскими усилиями.

Это такой всероссийский проект, один из самый приоритетных, главное – финансово ёмких. Наверное, рулить этим процессом, хозяйством, в качестве организатора должен отдельный профессиональный человек, председатель правительства Крыма».

Напомним, федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя утверждена в 2015 году с первоначальным объемом финансирования 681 млрд рублей. Затем сумма выросла до 769 млрд рублей, причем 738 млрд должны быть выделены из федерального бюджета.

Однако, даже имея в распоряжении столь солидные суммы, крымская власть не сумела обеспечить результативную работу над десятками важных проектов, предусмотренными ФЦП, среди которых – реконструкция коммунально-очистных сооружений, центральный канализационный коллектор Симферополя, тоннельный водовод к Ялте. Фекалии регулярно обнаруживаются в зоне купания, в половине Судака и Коктебеле по-прежнему вообще нет канализации.

В декабре 2018 года стало известно о срыве запуска Таврической и Балаклавской ТЭС и переноса его на весну по причине неготовности инфраструктуры, за которую отвечают региональные власти.

Не сложилось в 2018 году и с сохранением культурного наследия. В Феодосии продолжает рушиться наскоро замазанная Башня Константина и уже ржавеет новая кровля Дачи Стамболи. В Керчи не принесли никакого положительного результата противоаварийные работы на Большой Митридатской лестнице.

Не утихают скандалы вокруг имущественных и земельных отношений в Крыму. Ни чиновники в правительстве, ни профильный комитет в Госсовете под руководством Евгении Добрыни не могут или не хотят навести в этой сфере порядок. Проблема дошла до федерального центра. Жители жалуются на «чиновничьи ОПГ».

«Я удивлен, что раздельная система исполнительной власти в Крыму до сих пор не введена. Понятно, что по политическим соображениям, после известных событий Крымской весны 5-летней давности, лидер крымского движения автоматически стал главой вернувшегося в Россию Крыма.

Но его качества как политического лидера тогда совершенно не говорит об его управленческих талантах как хозяйственника, экономиста, организатора экономических процессов, – говорит Алексей Мартынов. – Аксенов не профессиональный управленец – это правда. Конечно, он за эти пять лет поднаторел, чему-то научился, он человек в этом смысле ищущий.

Но понятно, что нам не оставляют времени на такие эксперименты. Нам нужно быстро и качественно сделать этот проект реконструкции Крыма, чтобы Крым нас оздоравливал, лечил – я имею в виду всех россиян. Чтобы он сам зарабатывал и так далее. Это история очень профессиональная. Хотя конечно, человек заслуженный, без дела не останется.

Но я думаю, что в Крыму должен быть профессионал во всех смыслах. Потому что, еще раз подчеркну, это масштабная, приоритетная история – реконструкция Крыма после четверти века украинской действительности. Чем быстрее это произойдет, тем будет лучше всем».

Москва, Игорь Юров

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