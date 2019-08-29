У Аксенова заберут часть полномочий, а большинство замов лишится постов: в Крыму начали формировать новое правительство

Крымские аналитики начинают «формировать» новое республиканское правительство, ссылаясь на инсайды от собственных источников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 сентября будет избран новый состав Государственного Совета Республики Крым, которому предстоит сформировать новое крымское правительство.

Эксперты утверждают, что структура исполнительной власти в республике изменится: если сегодня Сергей Аксенов одновременно возглавляет и Совет министров, то после выборов функции могут быть разделены. Аналитики уверены, что Аксенов сохранит пост главы Крыма, а на должность председателя правительства прочат действующего вице-премьера Юрия Гоцанюка.

Сегодня у крымского премьера 11 заместителей, включая находящегося под следствием Виталия Нахлупина, которого из состава правительства до сих пор не исключили. Telegram-канал «Крымская правда» сообщает, что после выборов свои прости сохранят Юлия Жукова и Дмитрий Полонский. А вот у остальных вице-премьеров перспективы нерадужные: им либо придется занять менее высокие посты, либо вообще покинуть госслужбу. Серьезные перестановки ожидаются и среди министров.

Проверить эту информацию сможем уже через 2 недели: первое заседание обновленного Госсовета, на котором будет принято решение по ключевым фигурам правительства, намечено на 12 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.08.19

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