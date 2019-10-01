В горах Крыма спасли семерых туристов из Москвы

Спасатели эвакуировали семерых туристов из Москвы, заблудившихся в районе горы Бойка в Бахчисарайском районе Крыма. Отдыхающие вышли скальные обрывы и не смогли самостоятельно продолжить путь. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

По данным ведомства, сообщение о сбившихся с пути туристов поступило сотрудникам Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» накануне в 20:55. Люди просили помощи в эвакуации из горнолесной зоны.

На место трое спасателей отряда вместе с сотрудниками МЧС. Спасатели по телефону установили контакт с туристами, выяснили вероятное местонахождение и дали рекомендации, как вести себя в ожидании помощи.

Сотрудники службы спасения начали искать путешественников в районе пятого километра автодороги Бахчисарай – Ялта, когда уже стемнело, что осложняло поисковые работы. Однако спустя полтора часа с туристами был установлен голосовой контакт. Их обнаружили на склоне юго-восточного борта ущелья Ахлаплых-дере. В медицинской помощи никто москвичей не нуждался. Спасатели доставили туристов на служебном автомобиле в село Соколиное.

Октябрь 01, служба информации РИА «Новый День»

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