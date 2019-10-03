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Четверг, 3 октября 2019, 14:28 мск

Новости Крым

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Аксенов уволил министра экономического развития Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил министра экономического развития региона Людмилу Бланк. Соответствующий указ размещен на сайте правительства РК.

«Принять отставку Бланк Людмилы Сергеевны по собственному желанию и освободить ее от государственной должности Республики Крым – министра экономического развития Республики Крым согласно поданному заявлению», – говорится в документе.

О то, что чиновница покидает свою должность, стало известно накануне.

Бланк работала в минэкономразвитии с 2005 года. С 2016 года занимала пост заместителя министра. В ноябре 2018 года была назначена министром экономического развития РК.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 03.10.19

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