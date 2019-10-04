Три автомобиля столкнулись на трассе «Таврида»: есть жертвы и раненые (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись утром 4 октября на трассе «Таврида». В результате ДТП погибли 2 человека, еще трое получили травмы.

По информации регионального управления МЧС, авария произошла около 06:10 в районе поселка Русаковки Белогорского района – столкнулись легковой автомобиль «Шевроле Авео», «Газель» и грузовик «Рено Магнум».

На трассе «Таврида» столкнулись «Газель», грузовой и легковой автомобили, фото: ГУ МЧС по РК

Жертвами ДТП стали 2 человека, еще трое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф и скорой медпомощи региона. Подробности аварии не уточняются.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 19 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС -6 сотрудников и 2 автомобиля.

В МЧС отметили, что движение автотранспорта на трассе в настоящее время не затруднено.

Как сообщал «Новый День», во вторник, 1 октября, в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе «Таврида» погибли 3человека, еще пятеро пострадали.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

Симферополь. Другие новости 04.10.19

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