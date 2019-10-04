Мощные ливни и ураганный ветер: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающей непогоды. По данным метеорологов, в связи с прохождением холодного фронта днем 5 октября и ночью 6 октября на полуострове ожидаются местами очень сильные дожди и грозы. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с, сообщает МЧС по РК.

Спасатели призвали жителей и гостей Крыма по возможности оставаться в помещении. Если это невозможно, гражданам советуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Как сообщал «Новый День», циклон принесет с собой похолодание. В субботу столбики термометров опустятся до +24, а в воскресенье ожидается максимум +18.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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