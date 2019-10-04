Украина согласилась расследовать дело Байденов в ответ на требование Трампа

Генпрокуратура Украины пересмотрит все дела, приостановленные по сомнительным основаниям при президенте Петре Порошенко. В том числе, и закрытое дело сына экс-вице-президента США Джо Байдена – основного соперника Дональда Трампа на предстоящих президенстких выборах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

«Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались раньше, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их», – цитирует Рябошапку «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», накануне президент США Дональд Трамп открыто потребовал от Зеленского расследовать дело Байденов.

По мнению Трампа, Владимир Зеленский должен быть честным лидером Украины и ответственно подойти к расследованию «жульнической схемы», которую организовали в «Незалежной» отец и сын Байдены.

Напомним, Хантер Байден был зачислен в штат украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings и получал там в качестве менеджера значительные суммы. Позже его отец Джо Байден заставил Петра Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина за то, что тот решил выяснить обстоятельства устройства на работу Хантера Байдена.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.10.19

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