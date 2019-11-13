«НАТО будет покупать памперсы» – Коломойский пригрозил открыть украинский коридор для российской армии

Запад в лице МВФ грабит Украину и не даёт ей развиваться. В этих условиях Киев восстановит отношения с Москвой и возьмёт деньги у Кремля. А если США и Европа воспротивятся такому сценарию, то Украина откроет свою территорию для российских военных баз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью американской газете The New York Times заявил одиозный украинский олигарх Игорь Коломойский, которого называют главным спонсором президента «Незалежной» Владимира Зеленского.

«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня... Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – заявил Коломойский и отметил, что конфликт в Донбассе быстро забудется после его завершения, которого как раз и добивается президент Зеленский.

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта. В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я (теперь) объективно оцениваю то, что вижу и куда все движется», – подчеркнул олигарх, намекая на то, что уже пересмотрел внешнеполитические приоритеты из-за жадности и плохого отношения Запада к Украине.

Кроме того, Коломойский предостерёг Запад от давления на Украину, если она начнёт сближаться с Россией или, например, поможет Трампу в деле коррупционного расследования против Байдена, а к власти вдруг придут демократы и решат отомстить Киеву.

«Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России», – отрезал олигарх.

«Российские танки будут возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет пачкать свои штаны и покупать памперсы», – констатировал Коломойский и добавил, что если Запад продолжит упорно называть его «спонсором Зеленского», то он, в конце концов, согласится и начнёт реально управлять украинским президентом.

«Если я надеваю очки и смотрю на себя, как весь остальной мир, я вижу себя чудовищем, хозяином Зеленского, человеком, строящим апокалиптические планы... Я могу начать делать это по-настоящему», – язвительно резюмировал украинский олигарх.

По мнению комментаторов, своими резкими заявлениями Коломойский пытается напугать США, где против него ФБР завела дело в связи с финансовыми махинациями.

Как сообщал «Новый День», недавно генеральный прокурор «Незалежной» Руслан Рябошапка заявил, что Украина не выдаст Коломойского США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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