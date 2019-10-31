Украина заявила, что не выдаст Коломойского США

Украинский олигарх Игорь Коломойский не будет выдан правоохранительным органам США или любой другой страны, так как это запрещено конституцией Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об это заявил генеральный прокурор «Незалежной» Руслан Рябошапка, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.

«Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что Конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит – это Коломойский или любой другой человек», – отрезал Рябошапка и добавил, что имеющееся у Коломойского гражданство Израиля и Швейцарии не имеет значения в данном вопросе.

«Независимо от того, имеет он два или три паспорта других стран», – уточнил Рябошапка.

Напомним, ранее о том, что против Коломойского возбудила дело ФБР, заявлял адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

«Украинский миллиардер-олигарх Игорь Коломойский находится под следствием ФБР. Сейчас он вернулся на Украину из ссылки в Израиле... Это настоящее испытание для президента (Зеленского). Будет ли он арестован?», – писал в своём Твиттере Джулиани в мае текущего года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.10.19

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