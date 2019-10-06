Второго срока не будет: Зеленский собирается вернуться в «Квартал 95»

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вернуться в юмористическое шоу «Квартал 95» после истечения президентских полномочий через 5 лет. Об этом сообщила актриса и одна из участниц студии «Квартал 95» Елена Кравец в программе «Светская жизнь» на украинском телевидении.

Артистка рассказала, что в телефонном разговоре Зеленский признался ей, что через пять лет собирается вернуться в «Квартал».

«На День Независимости я его набрала, чтобы сказать, что очень классная речь… А он говорит: «Пожалуйста, звоните мне. Я хочу оставаться на земле, и я же через пять лет планирую вернуться», – поведала Кравец о своей беседе с Зеленским.

Актриса поинтересовался у него, серьезны ли его намерения. Зеленский ответил утвердительно, рассказала Кравец.

Таким образом, комик, по всей вероятности, не планирует идти на второй президентский срок.

Также Кравец сообщила, что Зеленский не удалился ни из одной группы «Квартала» в соцсетях. «Он там иногда что-то даже пишет», – отметила она, добавив, что Зеленский вычитывает все пародийные тексты участников студии о себе и своей жене.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 05.10.19

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