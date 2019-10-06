Известный режиссёр объяснил, зачем Зеленский пошёл в президенты

Президент Украины Владимир Зеленский хороший и талантливый актёр и шоумен, но неопытный и плохой политик, который допускает большое количество грубых ошибок на посту главы государства.

Однако самого артиста это мало смущает, так как в президенты он пошёл с совершенно определённой целью, которая не касается интересов украинского государства и общества.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» заявил российский кинорежиссёр Карен Шахназаров.

По мнению режиссёра, человек, однажды побывавший в шкуре актёра, уже навсегда заболевает этой профессией и всю жизнь ищет пути в неё вернуться. В случае же с провинциальным шоуменом Зеленским, «поход в президентство» – это продуманный рациональный шаг.

В связи с этим Шахназаров призвал не придавать особого значения победам или поражениям Владимира Зеленского в международной и внутренней политике.

«Я думаю, в независимости от того, победит или нет Владимир Зеленский, он уже выиграл. Зеленский хороший артист, который сделал себе такую рекламу, участвуя в президентских выборах, что он на долгое время будет востребованным. У него на концертах всегда будут полные залы, его будут приглашать сниматься в фильмах по всему миру. Не исключено, что в России он тоже будет сниматься. Для артиста это колоссальное достижение. Я думаю, он этого и хотел», – предполагает российский кинорежиссёр.

По его мнению, приглашение известного голливудского актёра Тома Круза в Киев – один из элементов этого плана.

Именно с Крузом Зеленский полностью чувствовал себя в своём амплуа, и, что называется, – «в своей тарелке», отмечает режиссёр.

«Он получил всё, что хотел – стал мировой звездой. У него будут концерты по всему миру, приглашения в кино. Он уже сделал себе замечательную актёрскую карьеру», – резюмировал Карен Шахназаров.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.10.19

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