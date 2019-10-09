Глава Крыма возложил на республиканский бюджет дополнительную нагрузку

Разделение должностей главы Крыма и председателя совета министров республики, которые раньше совмещал Сергей Аксёнов, легло дополнительной нагрузкой на крымский бюджет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов представил на рассмотрение Госсовета законопроект, изменяющий прежний Закон РК «О реестре должностей государственной гражданской службы».

Прежде высшая группа должностей в категории советники (помощники) состояла из двух человек. Теперь главе республики понадобились еще: представитель в Госсовете, представитель в группе муниципальных образований РК, собственные помощник, советник и пресс-секретарь.

Оплата этих чиновников будет достойной: коэффициенты, применяемые при исчислении окладов составит 2,9, а ежемесячные поощрения еще дадут кому 30%, а кому – 50% стандартного оклада.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что глава республики мог бы сформировать собственную администрацию. Но для экономии бюджетных средств он не будет этого делать, а возложит функции своей не рожденной администрации на аппарат совета министров.

Законопроект уже принят в первом чтении, нет сомнений, что на следующей сессии Госсовета он будет одобрен окончательно.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 09.10.19

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