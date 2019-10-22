Глава Крыма продолжает плодить чиновников

Министерство образования Крыма больше не будет заниматься молодежью – для этого создается отдельное ведомство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о создании Госкомитета по делам молодежи. В связи с этим министерство образования, науки и молодежи Республики Крым переименовывается в министерство образования и науки РК.

Госкомитет по делам молодежи начнет действовать с 1 января 2020 года и, по словам Аксенова, должен заниматься «проблемными вопросами, волнующими молодых крымчан». Однако озвученная структура комитета этой задаче соответствует с натяжкой:

В составе нового ведомства будут действовать управление по патриотическому, трудовому и духовно-нравственному воспитанию, управление по организации работы с нормативно-правовыми документами, управление поддержки молодежных инициатив и общественных проектов.

Штатная численность сотрудников нового Госкомитета пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

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