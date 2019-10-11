В Крыму пьют сильнее, чем на Урале, а на Урале – сильнее, чем в Москве. Данные Минздрава

Минздрав России рассказал, как обстоят дела с заболеваемостью алкоголизмом. В 2018 году с этой проблемой к медикам обратились свыше 2 млн человек (почти 1,5% от общего числа россиян). Из них более 75 тысяч впервые получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по числу вновь выявленных случаев алкоголизма стал Чукотский автономный округ – 29 на каждые 10 тыс жителей старше 18 лет. На втором месте – Якутия, на третьем – Ненецкий автономный округ.

Шесть из десяти регионов с наибольшими коэффициентами заболеваемости находятся на Дальнем Востоке, отмечает РБК, напоминая, что наибольшая смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя, также зарегистрирована на Дальнем Востоке.

Каждый десятый новоявленный алкоголик живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. В последней число заболевших алкоголизмом за год выросло на 20% и стало одним из самых высоких в стране.

В группе регионов с уровнем новой заболеваемости 10 – 15 человек на каждые 10 тысяч населения оказались Севастополь, Забайкалье, Иркутская область.

В западных регионах, Поволжье и на Урале число вновь выявленных случаев алкоголизма составляет 5 -10 на 10 тыс жителей.

Наиболее благополучная ситуация складывается в обеих столицах, центральной России и на Кавказе. А лидером по трезвости можно назвать Ингушетию, где лишь 1 из 10 тысяч признается алкоголиком.

В целом число находящихся под наблюдением наркологов в связи с алкоголизмом в России снижается, и в последнее время эта тенденция ускоряется. ПО данным ВОЗ, уотребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 11.10.19

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