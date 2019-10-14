Сочи в лидерах, Крым не в фаворе: в России выросла востребованность коротких туров на ноябрьские праздники

Путешествия на ноябрьские праздники подорожали, но спрос на них вырос. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первых числах ноября россиян ждет три выходных подряд – День народного единства (4 ноября) выпадает на понедельник. Поэтому многие планируют на этот период сити-брейки – короткие поездки. Спрос на них в текущем году вырос на 5% – 7%, несмотря на то, что сами туры по сравнению с прошлогодними показателями подорожали на 10%.

Семья из трех человек потратит на путешествие в ноябрьские праздники по России в среднем 25 – 30 тысяч рублей. В аналогичную сумму обойдется вояж для двоих за границу, сообщают «Известия» со ссылкой на Ломидзе.

Из зарубежных направлений наиболее востребованы Берлин, Вена, Прага и Амстердам. Отмечается интерес к Прибалтике и Италии. В России на первое место по привлекательности вышли Сочи. В тройку лидеров так же входят Санкт-Петербург и города Подмосковья.

Отдых в Крыму не так востребован. Отчасти это вызвано тем, что регулярных авиарейсов из большинства аэропортов России в Симферополь нет.

Нет Крыма среди наиболее востребованных в ноябре направлений и по данным Ростуризма: в лидерах Санкт-Петербург, Москва, Казань, города Золотого кольца России, Владивосток, Калининград, Калуга, Тула, Тверь и Рязань.

При этом туроператоры отмечают, что россияне не готовы тратить большие суммы на ноябрьские праздники, предпочитая отложить деньги на более длительную поездку в новогодние каникулы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.10.19

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