«Понаехали тут»: туристы жалуются на скорость мобильного Интернета в Крыму

Туристы жалуются на низкую скорость мобильного Интернета в Крыму.

«У меня такая работа, что я все время должен был на связи, – рассказал РИА «Новый День» житель Санкт-Петербурга, отдыхавший на полуострове в первых числах октября. – Почта и мессенджеры у меня всегда подключены, кроме того, я должен периодически просматривать различные сайты. У меня оператор МТС, езжу в Крым ежегодно и знаю, как он там работает, поэтому в текущем году никаких сюрпризов не ожидал. Но оказалось, что выйти с Интернет без проблем можно только там, где есть wi-fi».

«Были летом в Судаке. Интернет не работал. От слова вообще. На трех разных устройствах», – поделились жители Москвы.

На невозможность подключить мобильный Интернет жаловались и абоненты других операторов. «У меня есть симки МТС и Мегафона, – рассказал житель Екатеринбурга. – Второй предложил более выгодные условия для Крыма, поэтому взял телефон с мегафоновской симкой, а на планшете оставил МТС – там удобный тариф. В Ялте телефон без wi-fi работал в Интернете очень медленно, а планшет вообще не грузился». Отметим, что и тот, и другой оператор на полуострове работают через win-мобайл.

Оказалось, что для владельцев «материковых» номеров скорость Интернета в Крыму упала до 2 – 4 мегабит в секунду. Замеры проводил «Крыминформ». В агентстве утверждают, что местные симки демонстрировали привычную скорость, а вот на «туристических» этот показатель не превышал 4 мегабит.

Эксперты предположили, что подобным образом сотовый оператор попытался защищаются от нашествия абонентов с безлимитными тарифами.: местные операторы могли принять негласное решение о существенном сокращении «понаехившим» скорости связи.

Сами крымские операторы ситуацию пока не комментируют.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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