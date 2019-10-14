Крымские мобильные операторы объяснили проблемы с Интернетом, возникающие у туристов

Крымские мобильные операторы объяснили резкое сокращение скорости Интернета для туристов.

Как уже сообщал «Новый День», в текущем году гости полуострова столкнулись с крайне медленной работой мобильного Интернета. Замеры показали, что для обладателей sim-карт, зарегистрированных в других регионах России, скорость трафика не превышала 4 мегабит в секунду, в то время как в устройствах в местными sim-картами Интернет работал в разы быстрее.

Сегодня этот вопрос обсуждался на экстренном совещании в Мининформе РК. Мобильные операторы признали ограничение передачи данных и объяснили это аномальным потреблением трафика. Например, только за прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи, по их словам, на 20% превысила пиковые значения туристического сезона.

«Мы ввели ограничения по передаче данных, в настоящее время источник проблемы уже локализован, и мы начинаем постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям, – заявил генеральный директор ООО «К-Телеком» Сергей Рубцов. – Мы также провели переговоры с нашими партнерами по дальнейшим действиям с целью корректировки предложений, которые используются на рынке Республики Крым, чтобы привести их к виду, не позволяющему генерировать огромное количество фродового трафика».

Почему туристы испытывали проблемы с трафиком в сентябре, а также летом, представители операторов не уточнили.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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