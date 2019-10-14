Киев просит Европу помочь миру в Донбассе санкциями против России

Киев пока не может справиться с сопротивлением урегулированию конфликта в Донбассе внутри страны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

Поэтому, по его мнению, необходимо требовать ещё больше уступок от Москвы, усиливая на неё санкционное давление.

«Сделаны первые шаги, они нелегки для Украины, украинского общества. Мы понимаем, что нужны еще более сложные компромиссы, которые вызывают непонимание у наших людей. Но мы должны пройти свою часть этого сложного пути в надежде принести мир на восток Украины», – заявил глава МИД Украины и добавил, что в этих условиях необходимо ужесточить позицию ЕС в отношении России.

«Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина», – приводит ТАСС слова Пристайко.

Напомним, до сих пор единственное, что сделала Украина для продвижения урегулирования в Донбассе, – это формальное признание «формулы Штайнмайера».

Что касается начала разведения сил и средств от линии фронта, то Киев так и не приступил к отводу своих вооружений из-за сопротивления вооружённых формирований украинских неонацистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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