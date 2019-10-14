В партии Зеленского заявили о приостановке выполнения «формулы Штайнмайера»

Выполнение пунктов подписанной Украиной «формулы Штайнмайера» невозможно, пока в Донбассе не прекратятся обстрелы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат от фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Марина Бардина.

По её словам, сначала необходимо добиться, чтобы в течение нескольких дней установился режим тишины, и только потом Украина может приступить к отводу сил и средств.

«А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо, и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация «формулы» будет возможна даже не в ближайшее время», – заявила депутат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко также оправдал отказ Киева отводить войска несоблюдением режима тишины.

Однако, на самом деле, реальным препятствием явилось появление в зоне разведения сил и средств подразделений украинских неонацистов, которые прямо заявили, что не позволят главнокомандующему Зеленскому пойти на «капитуляцию перед агрессором».

Как сообщал «Новый День», сегодня глава МИД Украины заявил в Люксембурге, что Киев пока не может справиться с сопротивлением урегулированию конфликта в Донбассе внутри страны.

Поэтому, по его мнению, необходимо требовать ещё больше уступок от Москвы, усиливая на неё санкционное давление.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.10.19

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