Украине грозят госпереворотом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пригрозили госпереворотом. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить требования националистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в Киеве прошли акции протеста под лозунгом «Нет капитуляции!". Националисты требуют отказаться от отвода войск с линии разграничения в Донбассе, предусмотренного «формулой Штайнмайера».

Договор об урегулировании конфликта с Россией должен быть расторгнут, война в Донбассе должна вестись до полной победы Украины, заявляют радикалы. На выполнение своих требований они дали 10 дней.

В противном случае они грозят перевести протесты из мирных в вооруженные столкновения и заставить власти делать то, чего хотят националисты.

Напомним, вчера в партии Зеленского уже заявили о приостановке выполнения «формулы Штайнмайера».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 15.10.19

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