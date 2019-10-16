Юг и север меняются местами: в России прогнозируют необычный ноябрь

Синоптики предрекают России теплый ноябрь: ждать милости от природы могут в большинстве территорий страны, кроме Сибири и Черноморского побережья.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выше нормы температура воздуха прогнозируется на севере и северо-западе: в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Коми, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях.

Теплее, чем обычно, может быть в Поволжье, центральной России, включая Москву, на Урале (в первую очередь, в сверенной части региона – в Ханты-Мансийском округе и на Ямале).

Теплее обычного предположительно будет на побережье Якутии, в прибрежных районах Приморского, Хабаровского краев, на большей части Магаданской области и на Камчатке, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу Паршину.

Практически на всей территории Сибири отклонений от температурной нормы не ожидается. Исключение составят центральные и южные районы Красноярского края, Иркутской области и Бурятии – там будет холоднее, чем обычнее.

Непривычно холодная погода прогнозируется и на южных курортах России – в Крыму и Краснодарском крае. Пока в это трудно поверить: в ближайшие дни на Крымском полуострове столбики термометров днем будут достигать +26 градусов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.10.19

Распустить ДНР и ЛНР – Киев выдвинул очередное условие по Минским соглашениям. / Москва заявила об угрозе вооружённого обострения в Донбассе. / В симферопольском СИЗО умер заключенный – не дождался медицинской помощи. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»