В Керчи отменяют все развлекательные мероприятия

17 октября в Керчи должны быть отменены все развлекательные мероприятия. С такой рекомендацией выступила администрация города.

Как уже сообщал «Новый День», 17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой. Тогда жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 получили ранения. Минувшим летом от полученных ран скончался еще один преподаватель учебного заведения.

Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве. В связи с годовщиной трагических событий «администрация города рекомендует средствам массовой информации, находящимся на территории города, отменить в этот день развлекательные передачи (телерадиовещания) и публикации. Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, отменить в этот день все развлекательные мероприятия», – сообщили в мэрии.

Кроме того, чиновники обратились к находящимся на территории города ведомствам с просьбой приспустить государственные флаги.

На 17 октября запланирован ряд траурных мероприятий.

Добавим, что городские власти ко 2 сентября обещали установить на территории колледжа памятный знак, но не сделали этого.

Теперь знак обещают установить до конца текущего года.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 16.10.19

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