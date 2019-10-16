ООН потребовала от Украины закрыть скандальный сайт «Миротворец»

Деятельность украинского националистического сайта «Миротворец» является незаконной и нарушает международные нормы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу в очередной раз пришла Мониторинговая миссия Организации Объединенных наций на Украине.

Зампред мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро выступил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова и потребовал от украинских депутатов закрыть одиозный сайт

«Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент – это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц», – заявил Моро.

Дипломат напомнил, что используя незаконно опубликованные на сайте личные данные, украинские ненонацисты не только преследуют людей, создавая им проблемы в общественной и профессиональной деятельности, но и убивают их.

«К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность», – отметил представитель ООН и призвал украинских депутатов инициировать закрытие неонацистского сайта.

Напомним, в прошлом году Министерство иностранных дел Германии призвало закрыть украинский сайт «Миротворец».

«В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы делаем и сейчас», – заявляли в МИД Германии.

Как сообщал «Новый День», в 2015 году после размещения на сайте «Миротворец» личных данных и адреса проживания известного на Украине и в России политика и блогера Олега Бузины, он был убит украинскими неонацистами, которые выявлены, но до сих пор не привлечены к ответственности.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.10.19

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