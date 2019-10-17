Верховная Рада вслед за президентом Украины отказалась закрывать сайт «Миротворец»

У Верховной Рады Украины нет полномочий инициировать закрытие интернет-ресурсов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель украинского парламента, член президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, отвечая на требование мониторинговой миссии ООН по правам человека ликвидировать скандальный сайт «Миротворец».

«Парламент не может участвовать в таких процессах – закрывать как информационные, так и другие сайты. У нас таких полномочий нет, и я не уверен, что они и нужны Верховной Раде», – оправдался Разумков и поспешил добавить, что он сам негативно относится к подобного рода интернет-ресурсам.

«Мне бы очень хотелось, чтобы все средства массовой информации, и не только СМИ, потому что есть разное восприятие этого сайта: кто-то называет его средством массовой информации, кто-то – просто сайтом, работали исключительно в законодательном поле и не вредили интересам нашего государства. Потому что, если обращаются такие важные мониторинговые миссии, то не учитывать их замечания тоже некорректно и неправильно», – заявил спикер Верховной Рады, не уточнив, кто будет «учитывать» эти замечания.

Напомним, ранее президент Зеленский также заявлял, что ничего не может поделать с одиозным сайтом, так как якобы не имеет полномочий его закрыть.

«Мы с вами должны понимать, если там было нарушено законодательство, там есть какие-то «терроризм» – тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в сайты и средства массовой информации, мне не кажется, что это правильно», – оправдывался Зеленский.

Как сообщал «Новый День», накануне зампред мониторинговой миссии ООН Бенджамин Моро выступил на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова и потребовал от украинских депутатов закрыть одиозный сайт «Миротворец».

«Я снова и снова напоминаю вам один очень известный вам момент – это сайт «Миротворец». Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несёт опасность для таких лиц», – заявил Моро.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.10.19

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