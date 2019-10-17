Стабильно в хвосте: Крым опять подвергся критике за низкие темпы дорожных работ

Крым не может наверстать упущенное и выйти из числа аутсайдеров по темпам реконструкции и строительства дорог.

Как уже сообщал «Новый День», регион подвергся резкой критике еще в конце сентября на совещании у вице-премьера Максима Акимова. Тогда было констатировано, что в Крым и еще семье субъектов федерации не выполнили планы 2019 года даже на 30%. За прошедшие 3 недели часть из них подтянули показатели, но Крым так и остался в отстающих.

«Важно, чтобы все, о чем мы говорили здесь, услышали. Это касается не только похвалы, но и тех, кто отстает… Я имею в виду низкий уровень выполнения работ – менее 50%. Это Забайкальский край, Крым, Сахалинская область», – заявил накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», прошедшего в Екатеринбурге.

Власти РК пытаются объяснить отставание затянувшимся процессом оформления региональных дорог в собственность: поэтому контракты заключались только в июле, а работы начались в конце августа. Но подобные объяснения не устроили федеральное правительство ни в сентябре, ни сейчас. «Будем учитывать на будущее, как деньги делить: кто справляется с этой работой, а кто – нет», подчеркнул российский премьер.

Отметим, что Севастополь, тоже подвергшейся критике 3 недели назад, в числе отстающих на этот раз не называли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.10.19

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