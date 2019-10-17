Уроки Керченской трагедии: 89% школ Крыма по-прежнему не охраняются

89% школ Крыма по-прежнему не обеспечены охраной. Вопрос безопасности учебных заведений уже поднимался на полуострове год назад – сразу после керченской трагедии, но за прошедшее время, похоже, с мертвой точки не сдвинулся.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из 546 крымских школ только каждая сотая заключила договоры с Росгвардией, еще около 10% пользуются услугами частных охранных предприятий. В остальных охрана по старинке представлена бабушкой-вахтером либо ее нет вовсе.

Правительство РК предложило возложить вопрос обеспечения безопасности всех образовательных учреждений Крыма на Росгвардию, но это требует солидных бюджетных вложений.

«К примеру, только по Ялте услуги Росгвардии по школам обойдутся в 60 млн рублей в год, – цитирует ТАСС исполняющую обязанности министра образования РК Наталью Гончарову. – Мы направили обращение к президенту, чтобы Росгвардия была единым поставщиком услуги по физической охране для образовательных учреждений, чтобы появилась отдельная статья в бюджетах как федерального, так и республиканского уровней».

Гончарова отметила, что обращение поддержали уполномоченные по правам детей и на республиканском, и на федеральном уровне, а также министр просвещения РФ, но решение пока не принято.

Добавим, что в Крыму сформировали программу по установке ограждений вокруг школ и детских садов, которая включает и ремонт уже существующих заборов. На ее выполнение требуется 2,5 млрд рублей.

Об установке тревожных кнопок в образовательных учреждениях речи и вовсе не идет.

Симферополь, Лиана Макоба

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