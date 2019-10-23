В Крыму отправили в отставку руководителей транспортных госпредприятий

В Крыму отправили в отставку руководителей трех транспортных госпредприятий. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов на внеочередном заседании Госсовета.

«На прошлой неделе мною приняты решения о смене руководителей предприятий «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус» как неэффективных, – сообщил Аксенов. – По проведенным проверкам в ГУП «Крымавтотранс» инициировано возбуждение уголовных дел».

Как уже сообщал «Новый День», минувшим летом крымские власти начали борьбу с нелегальными перевозками. В рамках этой работы к августу 2020 года предполагается внедрить безналичную систему оплаты проезда.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.10.19

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