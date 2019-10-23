Исследование: В Европе нет страны беднее Украины

Украина – самая бедная страна Европы. Доход среднего украинца в год ниже среднеевропейского почти в 15 раз.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты исследования компании Growth from Knowledge (GFK), которая изучала покупательную способность на душу населения в Европе в 2019 году.
«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как двадцать шесть стран – ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро», – говорится в исследовании.
Выше Украины по доходам оказались даже граждане Молдовы и Косово.
Между тем, на одного европейца в среднем приходится €14 739 дохода.
На первом месте в рейтинге традиционно оказался Лихтенштейн, где покупательная способность на душу населения составляет €67 550.
«Это намного превышает значения других стран и более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе», – сообщили в GFK.
Второе и третье место поделили Швейцария и Люксембург с €42 067 и €35 096 дохода на человека, соответственно.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 23.10.19
Премьер Украины заговорил о возможных проблемах с отоплением, если РФ перекроет транзит. / Генсек НАТО призывает вооружать Украину. / В Крыму назначены два вице-премьера, по совместительству – министра. Читать дальше
© 2019, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube