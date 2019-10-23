Исследование: В Европе нет страны беднее Украины

Украина – самая бедная страна Европы. Доход среднего украинца в год ниже среднеевропейского почти в 15 раз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таковы результаты исследования компании Growth from Knowledge (GFK), которая изучала покупательную способность на душу населения в Европе в 2019 году.

«Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как двадцать шесть стран – ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро», – говорится в исследовании.

Выше Украины по доходам оказались даже граждане Молдовы и Косово.

Между тем, на одного европейца в среднем приходится €14 739 дохода.

На первом месте в рейтинге традиционно оказался Лихтенштейн, где покупательная способность на душу населения составляет €67 550.

«Это намного превышает значения других стран и более чем в 4,5 раза превышает средний показатель по Европе», – сообщили в GFK.

Второе и третье место поделили Швейцария и Люксембург с €42 067 и €35 096 дохода на человека, соответственно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.10.19

Премьер Украины заговорил о возможных проблемах с отоплением, если РФ перекроет транзит. / Генсек НАТО призывает вооружать Украину. / В Крыму назначены два вице-премьера, по совместительству – министра. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»