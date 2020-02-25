Плоды Евромайдана: украинцы в три раза беднее россиян

Россия по уровню доходов на душу населения в год пока соревнуется с Грецией ($ 30 200), незначительно отставая от Португалии ($33 665), Польши ($33 991) и Чехии ($38 800).
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в статистических данных за 2019 год, которые приводит Международный валютный фонд (МВФ).
Между тем, Украина, со своим доходом на человека ($ 9 700), в разы отстаёт от Белоруссии ($20 600) и России ($29 600).
Напомним, ранее в компании Growth from Knowledge (GFK), которая исследовала покупательную способность на душу населения в Европе в 2019 году, заявили, что «Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро».
Выше Украины по доходам оказались граждане Молдовы и Косово.
По данным депутатов Верховной рады, Украине потребуется 50 лет, чтобы достичь домайданного уровня.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.02.20
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