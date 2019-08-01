Доскакались: украинской промышленности потребуется 40 лет, чтобы достичь домайданного уровня

Существующие темпы роста промпроизводства на Украине позволят достичь уровня 2013 года лишь к 2060 году. И это только в том случае, если вновь не случится очередной Майдан, а то и – два.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Лёвочкин.

«Темпы восстановления в 2019 году упали по сравнению с прошлогодними в 6 раз – с +3% до +0,5%. При таких темпах восстановления украинская промышленность выйдет на уровень 2013 года только в 2060-м, да и то при условии сохранения сегодняшней благоприятной для Украины конъюнктуры на внешних рынках», – надеется Лёвочкин.

Между тем, по мнению экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, Европа и США абсолютно не нуждаются в промышленно развитой Украине.

«Я общался с руководителями «Мотор Сич». Двигатели «Мотор Сич» держат мировые рекорды по подъему на высоту, скорости подъема, подъема грузов и т.д. И Евросоюз не сертифицирует эти двигатели для того, чтобы Украина их могла производить и продавать в Европе.

Потому что это конкурент для европейских двигателестроителей, в частности, французских фирм. И все. Никому, ни Европе, ни Франции, ни США не нужна высокотехнологичная Украина.

Никакого плана Маршалла для Украины не будет. А для Германии он был. Потому что была холодная война, потому что нужна была ФРГ достаточно мощная для того, чтобы противостоять социалистическому лагерю, СССР. И ФРГ долгие годы была опорой для американцев.

А Украина не нужна. Поэтому нам сказали, что мы будем аграрной страной», – констатировал Суслов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 01.08.19

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