Аресты продолжаются: задержан еще один соратник экс-губернатора Севастополя

В Ижевске арестовали бывшего генерального директора ГУП «Пансионаты Севастополя» Артемия Грязнова.

«Органами предварительного следствия (СЧ СУ УМВД России по г. Севастополю) Грязнов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, повлекшее тяжкие последствия)»,– сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Грязнова, возглавившего ГУП «Пансионаты Севастополя» по приглашению тогдашнего губернатора Дмитрия Овсянникова, обвиняют в присвоении коттеджа на подведомственной базе отдыха «Любимовка». Ущерб бюджету Севастополя оценивается в 1,5 млн рублей.

Следствие просило заключить Грязнова под стражу, защита настаивала на домашнем аресте либо залоге в размере 1,5 млн рублей.

Индустриальный суд Ижевска пошел навстречу адвокатам и заключил экс-руководителя ГУП «Пансионаты Севастополя» под домашний арест до 24 декабря.

Напомним, 16 октября в рамках уголовного дела был задержан экс- глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов (его уволили в конце сентября). В тот же день правоохранительные органы ограничили свободу исполняющего обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко.

Севастополь, Илья Макоба

Севастополь. Другие новости 25.10.19

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