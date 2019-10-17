Пошли на посадку? В Севастополе задержан еще один соратник экс-губернатора Овсянникова

В Севастополе задержали еще одного представителя команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.

Как уже сообщал «Новый День», вчера, 16 октября в рамках уголовного дела был задержан экс- глава департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов (его уволили в конце сентября). Как выяснилось, вчера же вечером правоохранительные органы ограничили свободу исполняющего обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко. Пока он задержан на 72 часа, в течение которых будет принято решение о мере пресечения.

По некоторым данным, Моложавенко подозревают в служебном подлоге.

По данным источника РИА «Новый День» в правоохранительных органах в ближайшее время возможно задержание еще ряда высокопоставленных чиновников Севастополя, включая самого экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. В данном случае речь может идти о превышении должностных полномочий и растрате.

Серьезной проблемой для отставного губернатора могут обернуться КОС «Южные» и онкодиспансер – деньги, выделенные Москвой на эти цели, успешно «освоены», но ни очистные, ни больница не построены. Много вопросов к бывшей команде по реконструкции парков и фонтанов, а также по своеобразной строительной политике.

И задержание буквально одновременно чиновников, отвечавших за коммунальное хозяйство и строительство, в городе считают весьма показательным.

Севастополь, Илья Пелехов

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