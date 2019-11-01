В правительстве РФ откровения экс-губернатора Овсянникова назвали «ошибкой», расхлебывать пришлось прессе

Экс-губернатор Севастополя в очередной раз неверно оценил ситуацию и попал в неловкое положение.

Как уже сообщал «Новый День», в июле текущего года его отправили в отставку с поста градоначальника, а 25 октября стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Овсянникова заместителем министра промышленности и торговли.

И уже 31 октября вышло его эксклюзивное интервью одному из федеральных изданий. На вопрос: «Чем обусловлено решение вернуться в Минпромторг?» Овсянников заявил: «Это было решение президента РФ Владимира Владимировича Путина. Опыт, который я приобрел в Севастополе, безусловно, поможет мне в выполнении поставленных задач».

Ряд СМИ, перепечатывая выдержки из интервью, вынесли сообщение об участии президента в судьбе отставного губернатора в заголовки.

После чего пресс-служба Минпромторга просит СМИ удалить ссылки на интервью экс-главы Севастополя, где он называет президента идеологом своего возвращения.

«По словам представителя пресс-службы Минпромторга Екатерины Абдулаевой, этот текст «вышел по ошибке», – написали севастопольские «Примечания». – В беседе с «Примечаниями» она попросила редакцию последовать примеру «Интерфакса», как первоисточника».

На страницах «Интерфакса» материала, действительно, уже нет.

Не осталось следов и в «Яндексе»

Зато в поисковике Goole ссылка сохранилась, правда, ведет он на все ту же пустую страницу «Интерфакса»

Но г-н Овсянников перепостил интервью на свою страницу в Facebook, где «ошибку» все еще можно прочитать целиком.

Отметим, некоторые эксперты полагают, что после возвращения Овсянникова в министерство, с ним захотят пообщаться правоохранительные органы: до этого назначения он все еще считался ставленником президента в Севастополе, связывать которого с коррупционными делами было бы «не очень удобно». А замминистра, да еще назначенный председателем правительства, тени на президента не бросает.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 01.11.19

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