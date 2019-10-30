Бывшему главе администрации Красноперекопск предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по РК и Севастополю, установлено, что в декабре 2017 года, зная, что фирма-исполнитель не выполнила в полном объеме свои обязательства по муниципальному контракту, но в целях создания видимости высоких показателей работы, чиновник подписал акт сдачи-приемки выполненных работ проектно-сметной документации на капремонт автодороги по улице Калинина. При этом отсутствовали положительные заключения проектно-сметной документации от ГАУ РК «Государственная строительная экспертиза», которые являются обязательным условием для приема данного вида работ

Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, представленная исполнителем проектно-сметная документация на капремонт автодороги не соответствует требованиям нормативных документов в сфере строительства, выполнена с большим количеством нареканий к качеству. Несмотря на это, администрацией города Красноперекопска на расчетный счет фирмы были перечислены денежные средства в сумме 2 млн 300 тыс рублей, что причинило ущерб местному бюджету.

«Нарушение законодательства было выявлено в ходе совместных мероприятий УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД России по Республике Крым.

В настоящее время следователями следственного отдела по городу Красноперекопск ГСУ РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления против бюджетной системы района», – сообщили в ведоимстве.

Напомним, в декабре 2017 года администрацией Красноперекопска руководил Сергей Палей. Его предшественника на этом посту Игоря Яцишина как раз в это время признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий, и приговорил к наказанию виде штрафа в размере 3 млн рублей. Правда, через несколько месяцев Верховный суд Крыма пересмотрел вердикт и приговорив его к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Очередному экс-главе, превысившему должностные полномочия, грозит до 10 лет лишения свободы (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Краноперекопск, Лиана Макоба

Краноперекопск. Другие новости 30.10.19

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